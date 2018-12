Torpignattara, a fuoco gli addobbi natalizi dei bambini

Nella Roma che non si arrende al degrado, c'è un gruppo di volontari che ha dato un nuovo volto a un tratto dell'Acquedotto Alessandrino. Siamo al Parco Sangalli, a Torpignattara, a Roma Est, dove non c'è solo spaccio, criminalità e degrado. I residenti hanno potato gli alberi, tagliato i prati, raccolgono l'immondizia e alla fine hanno instaurato una collaborazione anche con il Municipio. Ieri, 8 dicembre, avevano deciso di abbellire uno dei tanti alberi trasformandolo nel punto di ritrovo degli addobbi natalizi posizionato dai bambini della zona.



. «Qualcuno questa notte ha provato a dare fuoco al nostro albero bruciando alcuni addobbi che erano stati posizionati dai bambini e da molti cittadini intorno all'albero". E' l'annuncio che si legge sul gruppo Facebook "". «Non sappiamo cosa pensare ma noi andiamo avanti!!! #comitatospontaneoacquedottoalessandrino#ParcoSangalli #Torpignattara # #noiandiamoavanti» scrivono i volontari. Già, non si sa proprio cosa pensare inq uesta periferia dove c'è un gruppo di romani che prova ad abbellire e spazzare via il degrado per far crescere i figli in luoghi dignitosi. Chi può prendersela con il Natale dei bambini?