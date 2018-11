Roma, pistole nei sellini di moto rubate: ecco l'arsenale di una banda di rapinatori

È una vera e propria base logistica dei rapinatori quella scoperta dai Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà durante un controllo all'interno dei locali garage di pertinenza ai palazzi popolari in via Marco Dino Rossi a Roma. Ispezionando l'area, di libero accesso, i Carabinieri hanno trovato tre motoveicoli risultati rubati tra il 2016 e il 2018.ll'interno dei vani sottosella dei veicoli, i Carabinieri hanno rinvenuto un pistola Beretta calibro 9, una revolver 38 Special con matricola abrasa, una pistola Beretta calibro 7.65, completa di caricatore con 6 colpi, risultata rubata nel mese di Febbraio 2014, una pistola Beretta calibro 7.65 completa di caricatore con 8 colpi, una revolver Smith & Wesson calibro 357 Magnum con matricola abrasa e 34 cartucce a salve sfuse.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della 7^ Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Roma che hanno eseguito i rilievi sui motoveicoli e sulle armi, poi sequestrate, al fine di risalire agli utilizzatori ed accertare il loro eventuale uso in azioni delittuose.