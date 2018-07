Roma, svuotano magazzino industriale, ma nella fuga lasciano furgone pieno di televisori rubati

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno rinvenuto nella zona industriale di Monterotondo, in via Righi, un furgone, risultato rubato lo scorso 12 luglio, al cui interno erano stipati 51 televisori LCD da 55 pollici, rubati nella notte da una società di logistica. Verosimilmente, i malfattori sono stati disturbati dall'arrivo dei Carabinieri hanno abbandonato il veicolo dileguandosi per le vie limitrofe. La merce è stata restituita alla società, mentre sono in corso accertamenti per rintracciare i responsabili.



Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato in località Vallerica, di Monterotondo, un 38enne romano, già con precedenti specifici, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato sorpreso mentre all'interno di un suo terreno, innaffiava 7 piante di canapa indica, ben mimetizzate tra la vegetazione e tutte in stato di infiorescenze. L'uomo, come disposto dall'A.G. di Roma, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.

Venerdì 20 Luglio 2018



