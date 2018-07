Roma, nascondevano droga sotto vuoto nel motore dell'auto: arrestati due pusher in centro

Un 22enne di Colleferro e un 24enne di Zagarolo sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La scorsa notte, in via Giuseppe Romita, a due passi da Piazza della Repubblica, i Carabinieri hanno notato un'auto con a bordo i due giovani ed hanno deciso di controllarli.

Nascosto sotto al sedile del guidatore, i militari hanno trovato un apparecchio utilizzato per conservare prodotti alimentari sottovuoto e si sono insospettiti. La perquisizione accurata del veicolo, ha permesso ai Carabinieri di scoprire 3 confezioni sottovuoto di marijuana, per un peso complessivo di 70 g occultate nel vano motore, tra la carrozzeria e la vaschetta dell’olio. I due pusher “ingegnosi” sono stati arrestati e portati in caserma dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.

