Roma, nascondevano droga nella macchina insieme al kit di confezionamento: arrestati due albanesi

Due cittadini albanesi sono stati arrestati dopo essere stati controllati a bordo della loro autovettura nella quale sono stati trovati diversi grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte alla vendita oltre a tutto l'occorrente per il confezionamento. I due sono stati sorpresi in possesso di una considerevole somma di denaro della quale non hanno saputo giustificare la provenienza, essendo di fatto entrambi disoccupati. I due sono quindi stati associati agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



Un trentunenne italiano è stato arrestato poiché trovato in possesso di un etto di hashish e qualche grammo di marijuana. L'uomo si trovava alla guida di una moto quando è stato notato compiere diverse manovre pericolose, motivo per cui è stato controllato. L'uomo era in regola con i documenti di circolazione ma mostrava segni di nervosismo per cui è stato perquisito. Sotto la sella, così, i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish e la marijuana.



Un cittadino egiziano e due italiani sono stati denunciati a piede libero poiché trovati in possesso di un modesto quantitativo di sostanze stupefacenti.



Un trentanovenne romeno è stato denunciato a piede libero poiché sorpreso a guidare la propria autovettura sottoposta a fermo amministrativo.

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:39



