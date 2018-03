Roma, nascondevano 1 chilo di droga nell'intercapedine di un palazzo: arrestati 2 giovani romani

Oltre un chilo di marijuana sequestrata e 2 giovani pusher arrestati a Roma. Questo il bilancio di un'operazione antidroga portata a termine dagli investigatori del commissariato Borgo, diretto da Michele Peloso. Gli agenti, indagando su un traffico di stupefacenti, sono arrivati in zona Aurelio, seguendo le tracce di una partita di droga in procinto di essere immessa sulla piazza romana. Le indagini hanno permesso di individuare un locale servizi di uno stabile di via Mattia Battistini, perlustrando il quale è stato individuato un borsone con all'interno lo stupefacente ed un bilancino di precisione, il tutto nascosto all'interno di un'intercapedine. Sono iniziati pertanto i servizi di appostamento, andati avanti ininterrottamente per una intera giornata, fin quando due giovani sono giunti sul posto con uno scooter, hanno parcheggiato ed hanno aperto con le proprie chiavi il locale interessato. I poliziotti sono subito intervenuti, riuscendo a bloccarli nonostante il loro tentativo di darsi alla fuga. La sostanza, sottoposta al narcotest, è risultata essere marijuana, per un peso di 1.040 grammi. Per i due, identificati per S.M. e C.L., entrambi romani, di 24 e 25 anni, è scattato pertanto l'arresto. Detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio il reato di cui dovranno rispondere.

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:28



