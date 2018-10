Roma, nascondeva nello zaino 2 chili di hashish da spacciare: arrestato senegalese

Nascondeva nello zainetto oltre 2 chili di hashish pronti ad essere spacciati. Ma per un 23enne senegalese è scattato l'arresto. E' accaduto durante un controllo nei pressi della fermata metro Malatesta, quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato PortaMaggiore, hanno arrestato M.Y., senegalese di 23 anni trovato in possesso di 5 panetti di hashish per un peso di 2 kg. che nascondeva in uno zainetto. Alla vista dei poliziotti, lo straniero ha tentato di allontanarsi ma èstato bloccato. Accompagnato negli uffici di Polizia, dovrà rispondere didetenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA