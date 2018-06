Roma, nascondeva dosi di cocaina in una siepe di campagna: arrestato pusher 31enne

Per eludere qualsiasi tipo di controllo aveva scelto un luogo insolito per nascondere la droga: una siepe vicino una strada di campagna. Il pusher, però, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati nella costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.



Si tratta di un 31enne del posto, con precedenti specifici. I Carabinieri erano già sulle tracce dell'uomo che rendeva difficoltoso il suo monitoraggio cambiando spesso autovetture. I suoi spostamenti non sono però sfuggiti ai militari che grazie ad una lunga attività di osservazione hanno colto il pusher mentre si avvicinava, in una zona isolata di Artena in orario notturno, ad una siepe di un terreno demaniale.



Colto con le mani nel sacco il 31enne ha tentato la fuga gettando via un barattolo di plastica che aveva appena raccolto dalla siepe, ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con l'ausilio dei colleghi della Stazione di Artena. Recuperato anche il barattolo di plastica che all'interno conteneva 27 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di circa 20 grammi.



Il pusher è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, al termine del quale, richiedendo il patteggiamento, è stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa e alla multa di 6.000 euro.

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:49



