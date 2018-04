Roma, droga nascosta sotto l'immagine del “Padrino”: arrestato nonno pusher a Tor Vergata

Nascondeva mezzo chilo di droga sotto un'immagine del Padrino, dal film di Coppola con Marlon Brando. Un 76enne romano, pensionato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Tor Vergata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad esito di una mirata attività antidroga, i carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 76enne romano, pensionato e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Indagando negli ambienti dello spaccio di droga in zona Tor Vergata, i carabinieri hanno localizzato l'abitazione dell'uomo, in via Vigne di Passolombardo.



Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno fatto scattare il blitz nella casa del 76enne e, durante la perquisizione dell'appartamento, in una cabina armadio della camera da letto sono stati rinvenuti: un panetto di «cocaina», con l'immagine del Padrino, per un peso di circa 400 grammi; 15 dosi di «cocaina», del peso complessivo di 40 grammi circa; un bilancino di precisione; materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente. 200 euro circa, ritenuto il ricavato della vendita della droga. L'uomo è stato ammanettato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05



