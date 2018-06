Roma, nascondeva a casa cocaina e migliaia di euro, arrestato pusher 42enne a Tor de' Schiavi

Già noto alle Forze dell'Ordine, si aggirava con fare sospetto vicino ad una banca del quartiere Tor de Schiavi; controllato e sottoposto a perquisizione dalla Polizia di Stato nascondeva in casa quasi 2 etti di cocaina e più di 6 mila euro in contanti. Ad insospettire gli investigatori del commissariato Prenestino, diretto da Antonio Soluri, è stata la mossa repentina con cui F.D., queste le iniziali dell'odierno arrestato, riconoscendo la macchina «civetta», ha provato ad allontanarsi dalla banca. Gli agenti, pur non trovando nulla addosso al 42enne, hanno deciso di perquisire la sua abitazione; nella camera da letto sono stati trovati 190 grammi di cocaina (1080 dosi ricavabili), 6.700 euro ed un foglio manoscritto con la contabilità dello spaccio. F.D. è stato arrestato e questa mattina comparirà nelle aule del Tribunale di Roma per l'udienza di convalida e l'eventuale giudizio per direttissima.

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA