Roma, nascondeva a casa 1.350 chili di marijuana in 75 pacchi incellofanati: arrestato 18enne albanese

Maxi sequestro di marijuana, l'altra notte, da parte dei Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Frascati e della Stazione Roma Tor Vergata. Dopo un lungo girovagare, il sospettato è giunto nei pressi di una villetta ubicata in via di Cassibile, in località Torre Jacova: qui i Carabinieri hanno fatto scattare un approfondito controllo. Nel villino dove un cittadino albanese di 18 anni dimorava sono stati scoperti 75 grossi sacchi, completamente incellofanati, per complessivi 1.350 Kg di marijuana, evidentemente destinata ad essere inserita nel mercato di droga della Capitale. Per il cittadino albanese, incensurato, è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, mentre l'immane quantitativo di droga è stato sequestrato in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria. Nel corso di una medesima attività antidroga, sempre i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato un romano di 22 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, sorpreso in via della Tenuta di Torrenova mentre stava cedendo alcuni frammenti di hashish ad un suo «cliente». Il pusher, sottoposto alla perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 20 grammi di «fumo», 115 euro - ritenuti provento della sua illecita attività - e bilancini di precisione, è stato trattenuto in caserma in attesa dell'udienza di convalida.

Venerdì 6 Aprile 2018



