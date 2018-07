Roma, condizioni igieniche insufficienti e dehors abusivo: multati due ristoranti cinesi

Controlli a tappeto tra Testaccio e Aventino per contrastare ogni forma di degrado e illegalità e verificare il rispetto delle prescrizioni amministrative. In campo i carabinieri della Stazione Roma Aventino che in viale Aventino, nel corso dei controlli negli esercizi commerciali, hanno sanzionato amministrativamente per un importo di 5.594 euro, un cittadino della Repubblica popolare Cinese, titolare di due ristoranti, per le seguenti violazioni: somministrazione abusiva di alimenti, insufficienti condizioni igienico sanitarie, occupazione abusiva del manto stradale e del suolo pubblico, illuminazione esterna non autorizzata e omessa tracciabilità di prodotti alimentari.



In via Nicola Zabaglia, a Testaccio,hanno poi fermato e sanzionato due romani, padre e figlio, di 64 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine, mentre erano impegnati nella loro attività di parcheggiatori abusivi. Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno inoltre eseguito mirati controlli alla circolazione stradale, identificando 257 persone, controllando 95 autovetture e multando 6 automobilisti indisciplinati.

Sabato 28 Luglio 2018



