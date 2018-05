Roma, incidente nella notte: muore motociclista

Schianto mortale nella notte a Roma: un motociclista ha perso la vita in via di Tor Bella Monaca, nei pressi dell'ingresso del Grande raccordo anulare. L'uomo, di 34 anni, ha perso il controllo della moto e si è schiantato. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



