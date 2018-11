In moto tampona un'auto ferma sul Gra: grave centauro, traffico in tilt

Un altro centauro gravemente ferito per via di un incidente all'altezza del km 25+700, in carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare. Coinvolto uno scooter che ha tamponato una macchina ferma in corsia emergenza. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'incidente ha causato rallentamenti e code sul Raccordo. La situzione traffico è lentamente tornata alla normalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA