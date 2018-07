Roma, va fuori strada con l'auto: Leonardo muore a 20 anni sull'Aurelia

Leonardo Ricci non ce l’ha fatta. Il ragazzo 20enne di Cerveteri uscito fuori strada con la sua auto a Ladispoli venerdì notte alle ore 3, è deceduto oggi alle 18 al Policlinico Gemelli. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita dopo il disperato volo in eliambulanza ma le sue condizioni erano troppo gravi. Due città sono in lutto. Cerveteri, dove viveva con la sua famiglia, che ha poi dato il via libera alla donazione dei suoi organi. Ma anche Ladispoli piange Leo, per gli amici più stretti si chiamava così e anche per la sua fidanzata. Qui era conosciuto per aver giocato a calcio in Eccellenza con la Us Ladispoli nella stagione 2016-2017.



L'incidente è avvenuto al chilometro 35 della via Aurelia, le indagini sono affidate ai carabinieri di Civitavecchia. Leonardo, al volante della sua Ford Focus, è uscito fuori strada, avrebbe fatto tutto da solo. Il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, ha sospeso tutti gli eventi relativi alla rassegna “Estate Caerite”. Il giovane deceduto lavorava come cameriere in uno stabilimento di Fregene.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:21



