Roma, guida ubriaco contromano di notte sul Gra e uccide un uomo: lui è grave in ospedale, arrestato

Ubriaco e contromano si schianta nella notte sul Grande raccordo anulare contro una Ford Fiesta e uccide un 35enne. A perdere la vita è stato il romano P. G., deceduto sul colpo, dopo il violento urto con la C-Max condotta da un 59enne, A. F. , anche lui residente a Roma, che guidava contromano in stato di ebbrezza. Il 59enne, gravemente ferito, è in stato di arresto per omicidio stradale aggravato



Il grave incidente è avvenuto all'una di notte, sul Gra, corsia interna, tra le uscite Nomentano e San Alessandro. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo, ormai senza vita, dalle lamiere della sua auto. Il ferito, invece, è stato trasportato dall'ambulanza del 118 dall'ospedale Sant'Andrea: le sue condizioni sono gravi. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi che ha accertato che si tratterebbe di uno schianto avvenuto contromano con il conducente della monovolume in stato di ebbrezza.



Per il 35enne non c'è stato nulla da fare. La corsia è stata chiusa fino alle 4,30 per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del grave incidente e per stabilire l'esatta dinamica dello schianto. Le due auto sono state trovate a distanza di 50 metri l'una dell'altra e si sono rigirate e ribaltate più volte. Tra le ipototesi al vaglio c'è stata fin dalla notte l'imbocco di una delle sue auto contromano, poi le indagini della Polizia stradale hanno stabilito che a guidare in senso opposto era stato il 59enne, trovato ubriaco al volante, che avrebbe imboccato contromano il Gra all'altezza dello svincolo della Centrale del Latte. E' stato disposto l'arresto per omicidio stradale.

