Roma, choc alla festa del film di Clooney: scenografo trovato morto in bagno

di Valeria Arnaldi e Marco De Risi

Doveva essere una festa esclusiva fra gli addetti ai lavori della produzione della serie televisiva Catch 22 interpretata dalla stella del cinema George Clooney ed invece si è trasformata in una tragedia. I fatti risalgono alla notte fra il 25 ed il 26 agosto in un locale di Colle Oppio. Durante la festa di fine produzione è stato trovato cadavere in un bagno del locale Gualco Trasselli, 37 anni, attrezzista ed aiuto scenografo. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno eseguito un meticoloso sopralluogo anche con...