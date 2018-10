Roma, ragazzo di 25 anni trovato morto in un palazzo abbandonato

Due morti misteriose nello stesso giorno. Due giovani di 25 anni trovati senza vita in due palazzi abbandonati, spesso occupati da senzatetto. Ieri un ragazzo è stato trovato morto in un casolare abbandonato in via dei Cluniacensi, in zona Casal Bruciato, a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia dopo aver ricevuto la segnalazione di un passante che aveva notato il corpo da lontano.Mentre a San Lorenzo una ragazza è morta a causa dell'arrivo dei soccorsi in ritardo: il cancello del palazzo dentro cui si è sentita male era sbarrato con catene e lucchetti.LEGGI ANCHE Giallo a San Lorenzo, 25enne muore in un palazzo occupato La vittima che ancora non è stata identificata, è probabilmente un africano di età apparente tra i 20 e i 30 anni. Il ragazzo aveva una ferita alla testa compatibile con una caduta: alcuni oggetti del giovane sono stati trovati al piano di sopra dell'edificio abbandonato, dove probabilmente aveva trovato rifugio. Il ragazzo potrebbe essere precipitato. Sul caso proseguono gli accertamenti della polizia.