Rapinano al minimarket con calci e pugni alla titolare 22enne: un arresto

Cappuccio in testa rapina un minimarket colpendo a calci e pugni la titolare di 22 anni. I carabinieri hanno arrestato un 30enne di Mentana, già noto alle forze dell'ordine, per rapina aggravata. L'uomo con il volto parzialmente travisato, in compagnia di un complice con casco integrale calzato, ha rapinato l'attività di via Kennedy, di proprietà di una 22enne, cittadina del Bangladesh. I due rapinatori, dopo aver colpito con calci e pugni la ragazza, sono riusciti a rubare il registratore di cassa con all'interno l'incasso giornaliero. I carabinieri dell'aliquota radiomobile sono riusciti a bloccare uno dei due malviventi in via Mameli, con il bottino tra le mani, mentre il complice riusciva a dileguarsi.



La refurtiva veniva è stata recuperata e restituita alla titolare del negozio, mentre l'uomo, in stato di arresto, è stato accompagnato in caserma, e successivamente al carcere di Rebibbia, a disposizione dell'A.G. di Tivoli. La vittima, nel frattempo, è stata trasportata all'ospedale di Monterotondo, con contusioni alla spalla e un lieve trauma cranico, con una prognosi di sei giorni. I carabinieri sono sulle tracce del complice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA