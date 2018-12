Roma, molestie sull'alunna di 11 anni: prof di musica condannato a 2 anni

Il tribunale di Roma ha condannato a due anni di reclusione (pena sospesa) il professore di musica di un istituto comprensivo della Capitale, nella zona del quartiere Trieste, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne. Il fatto risale al 2014 quando la vittima aveva appena 11 anni. Il docente di 65 anni (già sospeso dal servizio), secondo la Procura, ha molestato la ragazzina durante le ore di lezione. Le indagini furono condotte dalla Squadra mobile e coordinate dal procuratore aggiunto Maria Monteleone.

Nel dettagli i fa tti risalgono all’ottobre del 2014. Avvennero nella succursale di via Novara dell’istituto Luigi Settembrini di corso Trieste, dove Stefano Romano, il prof di musica invitava le alunne a cantare e suonare. In particolare con una di loro allungò le mani mentre suonava la pianola, palpeggiamenti pesanti, la ragazzina corre in lacrime al bagno. Il prof già chiacchierato per i suoi atteggiamenti troppo

viene allontanato dalla scuola.

