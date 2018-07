Roma, minivan si ferma sulla preferenziale in centro: autobus bloccato

Caos e disagi ieri mattina poco dopo le 11, in via del Tritone. Un minivan Ncc si ferma sulla corsia preferenziale della via: non importa se alle sue spalle ci sono autobus e taxi. Il semaforo è verde, ma l'autista parcheggia tra la corsia e il marciapiede e il traffico va in tilt.Il conducente del mezzo Ncc fa scendere i turisti, dietro si forma la coda delle auto. Qualche clacson, la rabbia dei romani, e il conducente del minivan nero se ne va.