Prenestina, abbandona 100 cassette: multato mini market

Ispettori dell'Ama hanno multato un minimarket per la mancata differenziazione e l'abbandono su suolo pubblico di oltre 100 cassette in legno e plastica in via Don Giuseppe Puglisi, nel VI municipio.



Gli agenti accertatori sono risaliti all'utenza responsabile della trasgressione attraverso uno scontrino fiscale ad essa attribuibile. I materiali sono stati immediatamente rimossi da quattro operatori con l'ausilio di due mezzi a vasca. Lo comunica in una nota Ama. Quanto accaduto è solo l'ultimo degli episodi che ormai ricorrono con sempre maggiore frequenza su tutto il territorio capitolino. Per questo, l'azienda capitolina per l'ambiente ha già attivato squadre ad hoc di agenti accertatori per contrastare e sanzionare tale malcostume che, oltre a deturpare il decoro e a rallentare il servizio sul territorio, comporta un costo che ricade sull'intera collettività.



Da inizio anno sono già state elevate oltre 800 multe per «abbandono di rifiuto, mancata differenziazione e abbandono generico» (art. 12 c.5 e art. 16 c. 1,2,3) La mancata differenziazione di questa tipologia di materiale è resa ancora più grave dal fatto che Ama effettua la raccolta anche delle cassette in plastica e in legno (imballaggi di varie fogge e dimensioni) prodotte da attività di ristoro, mense e supermercati. Entro l'estate si prevede anche l'avvio di una convenzione stipulata con Conip (Consorzio Nazionale Imballaggi Plastici), che prevede corrispettivi economici per Ama e per Roma Capitale, relativamente alle cassette in plastica. Solo nell'ultimo mese, squadre e mezzi dedicati hanno effettuato interventi complessi e articolati in 5 diversi siti: Parco delle Valli e via Cesarina (III municipio), via Pontina Vecchia (XI), via Tenuta Piccirilli (XV) e via Cesare Tallone (V). Sono state rimosse e avviate ai centri di trattamento/recupero oltre 300 tonnellate di materiali vari frutto di scarichi illeciti e abusivi.

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA