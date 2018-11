Roma, minaccia e aggredisce parrucchiera della Garbatella: arrestata stalker di 28 anni

Minaccia e perseguita una parrucchiera della Garbatella, rea - secondo lei - di averla presa in giro. E' la storia di una giovane romana di 28 anni fermata dagli agenti dopo un'indagine per "stalking" nei confronti della titolare di un negozio di parrucchiere. Da quando, secondo lei, era stata derisa mentre camminava per la strada, la ragazza, A.V. aveva iniziato a perseguitare la titolare di un negozio di parrucchiere, responsabile secondo lei della fantomatica presa in giro.



Nel febbraio 2017 le prime denunce. Un'escalation di condotte moleste, «un susseguirsi di episodi di minacce, danneggiamenti e aggressioni, verbali e fisiche», che iniziati con illancio di sanpietrini contro la vetrina del negozio, proseguivano conminacce di morte e culminavano in un tentativo d'investimento. È dalla valutazione di tutti gli elementi fattuali e testimoniali raccolti dagliagenti del Commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, che il Tribunaledi Roma ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arrestidomiciliari, eseguita nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato.

