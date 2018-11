Roma, minaccia con un coltello ragazzina per avere il posto sul bus

Un 50enne bosniaco senza fissa dimora ha minacciato con un coltellino svizzero una ragazzina di 14 anni per prendersi il suo posto sull'autobus. È accaduto poco prima delle 16 in via Ettore Romagnoli, a bordo dell'autobus della linea 60. La 14enne spaventata si è alzata immediatamente ed è corsa a chiedere aiuto all'autista che ha allertato i carabinieri. I militari che si trovavano in zona sono arrivati subito sul posto e hanno bloccato l'uomo che stava tentando di fuggire. Il 50enne è stato portato in caserma con l'accusa di violenza privata aggravata. © RIPRODUZIONE RISERVATA