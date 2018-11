«Dammi il posto», minaccia con un coltellino una ragazzina sul bus 60: arrestato

Paura a bordo di un autobus di linea oggi pomeriggio in via Ettore Romagnoli, in zona Montesacro a Roma.Un senza fissa dimora si è avvicinato a una ragazza di 14 anni e l'ha minacciata con un oggetto appuntito dicendole di alzarsi. La ragazza si è alzata e ha cominciato a urlare. Ha chiesto aiuto al conducente che ha dato l'allarme. Per deifenderla sono intervenuti altri passeggeri. In pochi secondi una pattuglia dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Roma è intervenuta. I militari hanno arrestato l'uomo, un bosniaco di circa 50 anni, per violenza privata aggravata.