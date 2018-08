Roma, esce dal carcere e torna a minacciare la ex: di nuovo in manette

Era già finito in carcere nel 2015 proprio perché aveva ripetutamente minacciato e molestato l'ex compagna. Eppure, V.F., 50enne italiano, ha ricominciato, evidentemente le sbarre non gli sono bastate.

A marzo di quest'anno la donna, che vive nello stesso palazzo del suo stalker, ha sporto denuncia nei suoi confronti. Qualche giorno dopo i due si sono incontrati casualmente per strada e V.F. non ha perso l'occasione per minacciarla di morte: la vittima ha chiamato subito il Nue e, nonostante l'arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato, l'uomo ha continuato ad inveire contro di lei e i suoi familiari.

In un'altra circostanza ha preso a calci e pugni la porta di casa minacciandola a tal punto da costringerla a trasferirsi a casa della madre. Raccolte le varie denunce sporte dalla donna, gli agenti del commissariato Fidene le hanno inviate all'Autorità Giudiziaria che ha disposto di nuovo l'arresto del 50enne, eseguito dagli stessi poliziotti: per la sua ex compagna, che potrà tornare a casa sua, è finito un incubo.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA