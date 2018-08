Roma, scacco alla sosta selvaggia: arrivano le microspie per i bus turistici

di Camilla Mozzetti

Sistemi intelligenti per stanare chi sgarra, non pagando i permessi o restando in sosta oltre il tempo consentito. Perché il caos è sotto gli occhi di tutti e bisogna porre un freno. Il Campidoglio prova a far ordine nel comparto dei bus turistici in attesa che entri in vigore, il prossimo primo gennaio, il nuovo Regolamento per la categoria. Come fare? Chiedendo aiuto alla tecnologia e attivando nei parcheggi dei torpedoni delle micro-spie anti-evasori. La trovata ha un obiettivo ben preciso: disciplinare l'avanzata dei...