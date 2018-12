Metro A, caos a Barberini: tre delle 4 scale mobili si bloccano, caos per raggiungere i binari

Scale mobili inaccessibili oppure immobili: il risultato è il caos totale alla stazione Barberini con migliaia di viaggiatori costretti ad accedere ai binari servendosi di un'unica scala non più in movimento. In questa stazione non solo non ci sono infatti scale normali per scendere fino alla banchina ma dal 23 ottobre scorso si riversano anche molti pendolari che non possono usare la stazione Repubblica. Quel giorno una delle scali mobili cedette sotto i piedi dei tifosi del Cska Mosca e si registrano decine di feriti, alcuni anche gravi.



A Berberini, invece, l'unica scala mobile accessibile è in realtà utilizzabile solo come scala "normale" da metà pomeriggio, proprio quando è più intenso il flusso dei viaggiatori di rientro dal lavoro.

La stazione non è stata chiusa, ma raggiungere il livello inferiore della stazione della Linea A richiede tantissimo tempo: tutti i fila fino all'imbuto di quell'unica scalla immobile. Di fatto l'accesso è impossibile per i disabili e per molti anziani, in forte difficoltà anche chi ha bambini con sé. Inoltre, essendo la stazione aperta, diventa poi difficile, per chi rinuncia, riguadagnare l'uscita andando in senso opposto a chi scende.

