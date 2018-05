Giornata di passione per i romani: oltre alle chiusure previste per il Giro d’Italia il servizio della metro B è fortemente rallentato a causa del malore di un passeggero alla stazione...

Sei topi che, in rapida sequenza, escono dai tombini nei pressi dei cassonetti e si "lanciano" su qualche residuo di rifiuti. E' quanto mostra un video girato in via Catone, nel...