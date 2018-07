Roma, l'ultimo sms di Matteo alla fidanzata: «Amore sto tornando a casa». Poi è scomparso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Scomparso, inghiottito nel nulla. Da mercoledì notte non si hanno più notizie di Matteo Barbieri, 19 anni da compiere, ex studente dell'Istituto tecnico Fermi a Monte Mario e cameriere del ristorante I Capperi alla Balduina. Un giallo. Matteo alla mezzanotte e 36 minuti della notte tra l'11 e il 12 luglio, finito il turno in sala, ha mandato un messaggio alla sua fidanzata, Diana, dicendole «amore sono appena uscito dal lavoro e sto tornando a casa». Poco prima, alle 23.43 aveva scritto anche un sms di...