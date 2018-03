Roma, abusi alla materna, i racconti choc dei genitori: «Dicevano il maestro ci fa fare un gioco strano»

di Alessia Marani e Sara Menafra

«A mia figlia chiedeva di mettergli le mani nelle tasche dei pantaloni, le diceva che era un bel gioco. Ancora devo riprendermi, sono sconvolta, non potevo immaginare tanto orrore». Ha gli occhi gonfi per le lacrime, si sistema gli occhiali sul volto, poi tiene ben ferme le mani sul volante dell'auto. Guarda dritto, fissa l'ingresso del plesso di Bankitalia addossato su un pezzo dell'acquedotto romano del Mandrione, periferia Est, con il vialetto che percorrerà in auto per andare a prendere la bambina a scuola....