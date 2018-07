Fiamme e simboli nazisti sulla statua della Madonna di Marino

Ancora fuoco e scritte naziste sulla statua della Madonna. Succede a Marino, alle porte di Roma dove i vandali hanno di nuovo preso di mira un simbolo religioso. Era stata appena ricollocata al suo posto, in piazza Europa, la statua in gesso della Madonna data alle fiamme un mese fa, quando i vandali hanno colpito di nuovo: la statua è stata bruciata alla base e imbrattata da scritte ingiuriose e simboli nazisti. E’ accaduto alle tre e mezza, nella notte tra lunedì e martedì. Un testimone ha visto un uomo scappare.



Sul basamento della statua era stata vergata in nero, la frase "Cosa c’entra un idolo giudeo con lo spirito europeo?" corredata da una svastica. Sul posto gli agenti del commissariato, diretto dal vicequestore Nicola Giantomasi. La polizia sta visionando i filmati di videocamere private e gli agenti della scientifica di Velletri hanno effettuato rilievi sul posto. Si tratta di un episodio che segue a una serie di atti vandalici che in questi mesi hanno colpito simboli religiosi ai Castelli Romani, in particolare a Castel Gandolfo e Frascati.

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:34



