Roma, coltivava marijuana: sequestrati 10 chili di droga

I carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un 51enne romano per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati lunedì pomeriggio nell'appartamento dell'uomo 4 kg di marijuana, già confezionata in diverse buste ed oltre 6 kg di hashish divisi in panetti ed ovuli. L'uomo risiede in un'abitazione in zona La Storta dove i carabinieri hanno deciso di eseguire un ulteriore controllo che ha permesso di rinvenire 260 piante di marijuana nel terreno di pertinenza della casa, oltre al materiale per la coltivazione. L'arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:03



