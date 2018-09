Roma, via alla Maratona della Pace: strade chiuse e bus deviati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il Miglio di Roma, la corsa di strada che ieri ha attraverso il centro dal piazza Venezia a piazza del Popolo, con bus deviate e chiusure, oggi l'appuntamento è a via della Conciliazione con la Rome Half Marathon Via Pacis, la mezza maratona multireligiosa per la pace promossa da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, dicastero della Santa Sede, con l'organizzazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, il patrocinio di Coni, Cip, Mibact e Regione Lazio. La Rome Half Marathon Via Pacis, alla sua seconda edizione, è aperta a tutti coloro vogliono promuovere principi quali pace, integrazione, rispetto e solidarietà: 2.547 gli iscritti, il doppio dell'anno scorso. Previste deviazioni e limitazioni dei mezzi pubblici e chiusure lungo il percorso con disagi e ripercussioni sulla città.Tra i partecipanti persone di ogni età, unite dalla passione per lo sport e dai valori - solidarietà, pace, inclusione - che questa manifestazione porta avanti. Ognuno con il suo pettorale, ognuno con il suo messaggio di pace incentrato sulla frase io corro perché, messaggio che rilascerà, a traguardo raggiunto, in alcune colonne trasparenti che simboleggiano le colonne della pace. Alla partenza sarà presente Ndileka Mandela, nipote di Nelson, che leggerà un testo insieme ai tanti leader religiosi delle diverse confessioni. Ispirata al tradizionale pellegrinaggio delle sette chiese, la Via Pacis toccherà cinque tappe principali, che sottolineeranno la partecipazione delle diverse confessioni religiose: San Pietro, la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa, in due percorsi podistici dalla distanza equivalente a una mezza maratona di 21,097 Km per la competitiva e di 5 km per la non competitiva.I 5 CHILOMETRILa Run For Peace, invece, su iniziativa del Coni Lazio, partirà alle 9.20, sempre da via della Conciliazione, attese al via oltre 5mila persone. Il percorso si svilupperà sui Lungotevere dai Fiorentini ai Pierleoni, si entrerà nel centro storico da via del Teatro Marcello, si passerà per Piazza Venezia, Piazza del Gesù, Largo di Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele II, via San Pio X per terminare in via della Conciliazione. Parteciperanno alla non competitiva anche 15 detenuti della sezione penale di Rebibbia, altrettanti ragazzi rifugiati della Città dei Ragazzi e 20 rifugiati dei centri di accoglienza. I partecipanti della Via Pacis sfileranno lungo via della Conciliazione, Ponte Vittorio Emanuele II, un lungo tratto di lungotevere, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, via San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, piazza Augusto Imperatore, passeggiata di Ripetta, Lungotevere Arnaldo da Brescia, piazzale Belle Arti, viale Tiziano, via Pilsudski, piazzale Parco della Rimembranza, viale Parioli, viale della Moschea, via del Foro Italico, via dei Campi Sportivi, largo De Bosis, piazza Mazzini, via Lepanto, via Cicerone, piazza Cavour, via Porta Castello, via Traspontina, via della Conciliazione.Appuntamento dunque con quasi 8mila runner, di 42 nazioni, di tutte le religioni e orientamenti culturali. Tra loro i maratoneti del Papa che fanno parte del team Athletica Vaticana e 100 migranti ospiti della cooperativa Auxilium.