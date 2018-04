Conto alla rovescia per la 24esima edizione della Acea Maratona di Roma che domenica vedrà la Capitale accogliere la più grande festa del running nazionale. Oltre 14.000 runner iscritti, provenienti da 131 nazioni, correrano per le strade di Roma insieme a decine di migliaia di cittadini e turisti che parteciperanno alla Fun Run di 5 chilometri. Partenza e arrivo della maratona sono in via dei Fori Imperiali, mentre la Fun Run (con oltre 80.000 iscritti) partirà sempre da via dei Fori Imperiali e si concluderà all'interno del Circo Massimo, dove è stato allestito il Fin Village.Il via sarà dato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al presidente della Maratona di Roma Enrico Castrucci. L'evento sarà trasmesso in diretta in Italia su RaiSport dalle 8.30 alle 12 con telecronaca di Franco Bragagna: nel mondo saranno oltre 100 i paesi che trasmetteranno la gara in diretta o con sintesi differita. La prima partenza, quella degli atleti paralimpici in wheelchair, avverrà alle 8.35.Alle 8.40 partirà la prima tranche dei maratoneti; la seconda alle 8.45 e la terza alle 8.52. Alle 9.10 partiranno i partecipanti alla Fun Run. Il tempo limite per chiudere la maratona è di 7 ore e 30 minuti. Il percorso dell'Acea Maratona di Roma 2018, che ha ottenuto il patrocinio dell'Unesco, è quello classico, con oltre 500 siti di interesse storico, archeologico e architettonico toccati dal tracciato.Partenza e arrivo ai Fori Imperiali per la gara competitiva e percorso spettacolare lungo 500 tra monumenti e punti d'interesse storico: Circo Massimo, Piramide, Ostiense, Garbatella, San Paolo, Testaccio,Trastevere, San Pietro, Prati, Foro Italico, Flaminio, lungotevere, campi sportivi. Ieri notte un incidente: il traguardo in via dei Fori Imperiali è crollato ed è stato subito riallestito. La creazione del percorso e poi la gara comporteranno la chiusura di diverse strade. Già oggi a partire dalle 19 alcuni tratti dell'itinerario verranno interdetti al traffico. Dalle 20 alle 24 inoltre verrà chiusa via dei Fori Imperiali nel tratto che va da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto.Durante la gara, 7 linee di bus e tram saranno sospese: 2 (dalle 8.50 alle 14.50), 40 (8-17), 53 (8.45-16.50), 64 (8-13), 70 (7.55-17), 280 (8-14), 628 (8.30-17), 9 saranno deviate, 47 limitate. Come comunicato dal sito di Roma Capitale, i trasporti pubblici non saranno gratis quest'anno. Dalle 5,30 a cessate esigenze sarà chiusa la fermata Colosseo della metro B. L'evento ha sempre avuto un aspetto sociale molto forte, sono 89 infatti le associazioni no profit coinvolte per aiutare persone in difficoltà. Alle 8.35 partirà la gara dei disabili in sedia a rotelle, poi dalle 8.45 inizieranno a partire i top runners. Il tempo limite per chiudere la gara è di 7 ore e 30 minuti. Saranno 260 circa i volontari della Croce Rossa di Roma e Provincia sul campo per fornire assistenza sanitaria.