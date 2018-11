Roma, la Maratona ora cambia strada

Ultimo aggiornamento: 08:50

Di corsa, ancora una volta ma su un percorso più agevole che tocca anche il Colosseo: Roma avrà la sua maratona internazionale. La 25esima edizione si terrà nel cuore della Capitale il prossimo 7 aprile. «Sarà una festa per lo sport e la città», commenta la sindaca Virginia Raggi nel dare l'annuncio ufficiale. Le polemiche dei mesi scorsi sulla procedura seguita dall'amministrazione capitolina che ha deciso di mettere a bando l'appuntamento non sono del tutto svanite, ma per quest'anno a organizzare la Maratona 2019 sarà la Fidal, Federazione italiana di atletica leggera. Una fase «transitoria» o uno «spartiacque» spiegano dal Comune, in attesa che si concludano le procedure per scegliere il nuovo o i nuovi soggetti che si occuperanno della gestione dell'appuntamento a partire dal 2020. Tra ricorsi al Tar presentati da alcuni dei 4 soggetti candidati respinti poi dai giudici di via Flaminia e documenti difformi o mancanti rispetto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, le procedure per scegliere a chi far organizzare la Maratona si sono allungate e per non rischiare di far perdere alla Capitale quest'occasione, il Comune già in tempi non sospetti e dentro al bando specificò che in caso di mancata assegnazione per l'edizione 2019 sarebbe stata la Fidal ad occuparsi di concerto con il Campidoglio dell'appuntamento sportivo.E così è stato. Certo, «organizzare una maratona in sei mesi spiega Alfio Giomi, presidente della Fidal è una sfida tutt'altro che facile ma c'è un gran gioco di squadra per far crescere questo appuntamento, ci auguriamo che l'assegnazione del nuovo bando sia veloce e che il passaggio di testimone al vincitore possa avvenire il giorno stesso della Maratona o qualche giorno prima».NUOVO PERCORSORispetto alle precedenti edizioni, tuttavia, sono state presentate delle novità. A partire dal percorso di gara che resta sempre di 42,195 chilometri ma sarà più pianeggiante, attraverserà sempre il cuore della Città Eterna ma sfilerà sotto al Colosseo e attraverserà per 3 km, nella parte iniziale, la Cristoforo Colombo così come la via Ostiense per arrivare sul Lungotevere. Al 18esimo chilometro si passerà in via della Conciliazione fino a sfiorare la Basilica di San Pietro per poi immergersi nel quartiere Prati e tornare sul Lungotevere, eliminando il tratto dell'Acquacetosa-Moschea. Alla fine, dal 34esimo chilometro, la gara taglierà il centro storico e le meraviglie della Città Eterna. In contemporanea, come di consueto, si svolgerà la stracittadina e dal Campidoglio saranno organizzati anche dei momenti di intrattenimento musicale lungo il percorso e delle occasioni di svago a partire dalle convenzioni con i musei civici per far godere anche agli accompagnatori degli atleti la città e le sue meraviglie. «Il 7 aprile spiega l'assessore allo Sport, Daniele Frongia segna una nuova era della Maratona, una nuova fase che si svilupperà poi nel 2020, ci saranno nuovi sponsor ma anche gli storici, lo annunceremo ufficialmente a gennaio ma possiamo già contare al 99,9% sul supporto di Acea». La macchina è dunque partita: dall'apertura delle iscrizioni, avvenuta lo scorso 8 ottobre, sono arrivate 2 mila richieste di partecipazione, delle quali 800 provenienti da 26 nazioni estere. Da parte sua, il Campidoglio è pronto a mettere a disposizione degli atleti, gratuitamente, i centri sportivi comunali «mentre gli istruttori della Fidal Lazio spiega la sindaca organizzeranno corsi allo stadio Paolo Rosi e al Tre Fontane nonché incontri settimanali a Villa Borghese». «Per l'importanza dell'evento e dello sport conclude la Raggi l'iscrizione alla maratona darà la possibilità di partecipare ad altri appuntamenti». Dal mese di dicembre, infatti, insieme alla Maratona si potrà acquistare ad un prezzo agevolato la combinata con la Rome half marathon via Pacis (in programma il 22 settembre 2019) o con la Granfondo campagnolo prevista per il 13 ottobre del prossimo anno.