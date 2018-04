Di corsa verso la solidarietà. Saranno 89 le associazioni di volontariato e no-profit che domenica correranno, a vario titolo, la 24 Acea Maratona di Roma, organizzata dall'Italia matathon club. «Ogni anno - spiegano gli organizzatori - la maratona apre le porte a runner solidali che disputano la gara e la Fun Run per contribuire ad aiutare chi è meno

fortunato». E anche quest'anno l'adesione di queste realtà è stata altissima. Sono state infatti acquistati oltre 13mila pettorali tra maratona e Fun Run, aderendo al Charity Program 2018.



Non finisce qui, «Come ormai accade da anni - proseguono gli organizzatori della maratona - grazie all'impegno del Coni Lazio alla Fun Run parteciperanno oltre 100 persone che vivono in situazioni di disagio». Domenica sono stati invitati a partecipare alla 5 chilometri, in accordo con gli uffici della prefettura, i minori non accompagnati del progetto Coni Nazionale Fami, i detenuti in art. 21 della casa di reclusione di Rebibbia maschile e i giovani migranti ospiti dei centri di accoglienza sprar e cas di Roma.



All'interno del constesto della maratona, inoltre, l'Aniad, l'Associazione nazionale italiana atleti diabetici organizza domenica, il primo campionato Internazionale di Maratona per Atleti con Diabete, che richiama corridori provenienti da tutta Europa, oltre a un'ampia partecipazione alla Fun Run, evidenziata da un'unica macchia di colore, per testimoniare la lotta alla sedentarietà come prima vera arma di prevenzione della malattia.



Tra le altre associazioni di volontariato c'è anche il team "Run2gether" , associazione non profit austriaca che promuove l'atletica in Kenya come occasione di sviluppo comunitario, gestendo una squadra di maratoneti con criteri equi e solidali ed organizzando percorsi di turismo responsabile basati sulla corsa in Austria, Italia ed in Kenya. Gli atleti si impegnano a devolvere parte degli ingaggi e dei premi vinti alla comunità, in particolare per sostenere la scuola del villaggio dove hanno il campo di allenamento, a Kiambogo. Quest'anno è stata siglata una partnership con la Maratona di Roma che rappresenta un ulteriore passo nell'ottica di rafforzare la presenza del team in Italia per diffondere il progetto atletico, culturale e sociale. Domenica 8 aprile, per la prima volta due atleti del team Run2gether, Paul Kariuki Mwangi e Joel Kipkenei Melly, saranno al via della come pacer della gara.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:26



