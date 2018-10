Maltempo su Roma, auto si ribalta in via Newton: grave una donna

Un'auto si è ribaltata stamattina intorno alle 7.30 su viale Isacco Newton in prossimità del viadotto Magliana, poco prima dello svincolo per la Roma-Fiumicino. La conducente è stata trasportata all'ospedale San Camillo in codice rosso, ma non sarebbe grave. Sul posto la polizia locale del Gruppo Marconi. Da chiarire le cause dell'incidente che è avvenuto in curva. Non si esclude che la pioggia possa essere tra le cause in concomitanza con altri fattori come la velocità.





Allagamenti e rami caduti a Roma a causa del maltempo che sta colpendo la città dalla scorsa notte. Alberi sulla carreggiata vengono segnalati su via Ostiense, in prossimità del viadotto Zelia Nuttal, nei pressi di Acilia, e nella notte un altro albero è caduto in via Cristoforo Colombo. Registrati anche allagamenti in varie strade della città. Ultimo aggiornamento: 10:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA