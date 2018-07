Roma, lotta all'evasione: da oggi tornelli anche sulla linea bus 310

Va avanti la sperimentazione sui bus di Roma dei tornelli all'ingresso anteriore dei mezzi, sistema utilizzato già in altre Capitali uropee contro il fenomeno dell'evasione tariffaria. A render noto l'evolversi del progetto è l'assessore alla Mobilita Linda Meleo. «Da oggi la sperimentazione del tornello sul bus arriva sulla linea 310, in servizio dalla stazione Termini a Piazza Vescovio - annuncia Meleo su Fb -. Prosegue a ritmi serrati il test di Atac, questa volta nel quadrante est della città. Una novità introdotta per attuare un controllo capillare di tutti i passeggeri all'ingresso e impedire, quindi, che qualcuno possa salire senza biglietto. A ogni fermata è ben visibile un cartello che spiega ai passeggeri la sperimentazione in corso. Con questa novità nessuno può salire a bordo senza pagare il biglietto. Obiettivo è abbattere l'evasione tariffaria e offrire un servizio migliore agli utenti. In base ai risultati del test siamo pronti a introdurre questa novità su altre linee del trasporto pubblico locale. Il servizio migliora anche grazie a piccoli interventi».

Lunedì 2 Luglio 2018



