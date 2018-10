Roma, lite a Termini: militari bloccano straniero che cercava di rubare pistola a un vigilante

Ultimo aggiornamento: 13:47

Paura alla stazione Termini questa mattina, intorno alle 12. Allo scalo ferroviario è scattata l'allerta a seguito di un'aggressione a un vigilante da parte di un ghanese sprovvisto del regolare titolo di viaggio.La guardia giurata era stata chiamata dal personale Atac che doveva identificare e multare lo straniero visto che non aveva il biglietto. L'uomo ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto dalla sicurezza. Ne è nata una colluttazione con il ghanese che ha cercato di rubare la pistola al vigilante.Determinante è stato l'intervento deiin presidio fisso nella principale stazione della Capitale, così come previsto dal dispositivo dell'operazione "Strade Sicure". I soldati,, hanno bloccato lo straniero con la tecnica del "McM", il metodo di combattimento militare.Il ghanese è stato immobilizzato, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.