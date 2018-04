L'assessore Lemmetti: «Niente premi ai dirigenti che non utilizzano i fondi»

di Simone Canettieri

Assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, il Comune di Roma nel 2017 non ha speso più di mezzo miliardo di euro. Fondi bloccati per le buche, il verde, i servizi, le scuole e i trasporti. Visto come si trova Roma non è quasi uno scandalo? «Questi fondi non sono andati persi, ma saranno riutilizzati a partire dal prossimo bilancio. Per questo voglio rincuorare tutti i romani». Ma com'è stato possibile? «I problemi sono stati principalmente due. Il primo: è mancata una lungimiranza da parte...