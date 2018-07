Roma, lei lo lascia e lui tenta di buttarsi dal balcone

Disperato per la fine della relazione con la sua compagnia ha tentato il suicidio. E' accaduto sabato scorso in via delle Cincie a Torre Angela: un romano di 49 anni, ha scavalcato la ringhiera del balcone dell'appartamento dove vivevano insieme ed ha tentato di lanciarsi nel vuoto.

Per fortuna l'arrivo immediato dei poliziotti, attivati dalla segnalazione di una lite tra la coppia, ha evitato il peggio: l'uomo è stato afferrato per le gambe e malgrado i suoi tentativi di liberarsi dalla presa, gli agenti l'hanno messo in salvo. Sul posto è arrivata un'ambulanza che si è occupata di calmare l'uomo.

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA