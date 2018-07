Roma, le finaliste del Premio Strega incontrano i pazienti del Gemelli

La hall del Policlinico Gemelli di Roma si trasforma in salotto letterario per ospitare Lia Levi e Sandra Petrignani, due delle scrittrici selezionate per la finale del Premio Strega. L'appuntamento è per mercoledì 4 luglio alle 10.30, alla vigilia della serata finale del premio letterario, in occasione della rassegna dedicata ai degenti dell'ospedale “ Ci leggiamo al Gemelli ” , ideata dalla scrittrice, autrice e conduttrice televisiva Catena Fiorello. Lia Levi, già vincitrice Premio Strega Giovani 2018, è finalista con “ Questa sera è già domani ” ; Sandra Petrignani con ” La corsara ” .

« Ci leggiamo al Gemellì - spiegano dall'ospedale capitolino - è un progetto caratterizzato da una serie d'incontri e di spettacoli a cadenza mensile, che trasformano la hall del Policlinico in un allegro salotto animato da incontri insoliti e stimolanti con protagonisti e testimoni della vita culturale italiana. Nel salotto di Catena Fiorello vengono presentate le ultime novità editoriali e insieme agli ospiti discussi temi di attualità » .

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59



