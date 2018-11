Roma, lavori al viadotto della Magliana: linee bus deviate da domani

Lavori di manutenzione straordinaria al via sul viadotto della Magliana e traffico deviato, fa sapere l'Atac sul sito. Nel dettaglio: «Dalle ore 22 alle ore 6 dei giorni martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 novembre per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto della Magliana, nel tratto da via del Cappellaccio al Ponte della Magliana, viene chiusa al traffico veicolare la rampa di immissione al viadotto e via del Pattinaggio, deviate le linee 31-780-Collegamento M20. Linea 31 solo in direzione piazzale Clodio da viale di Val Fiorita devia per via delle Tre Fontane, viale dell'Industria, viale dell'Atletica, sottopasso Laurentina, via Laurentina, via Cristoforo Colombo corsia laterale, viale Guglielmo Marconi, Ponte Marconi, lungotevere degli Inventori, piazza Antonio Meucci, via della Magliana, autostrada Roma/Fiumicino poi normale itinerario di linea; linea 780 solo in direzione piazza Venezia da viale di Val Fiorita devia per via delle Tre Fontane, viale dell'Industria, viale dell'Atletica, sottopasso Laurentina, via Laurentina, via Cristoforo Colombo corsia laterale, viale Guglielmo Marconi, Ponte Marconi, lungotevere degli Inventori, piazza Antonio Meucci, via Oderisi da Gubbio poi normale itinerario di linea; collegamento M20 in direzione rimessa Magliana, da viale dell'Agricoltura, via delle Tre Fontane, viale dell'Industria, viale dell'Atletica, sottopasso Laurentina, via Laurentina, via Cristoforo Colombo corsia laterale, viale Guglielmo Marconi, Ponte Marconi, lungotevere degli Inventori, piazza Antonio Meucci, via della Magliana, autostrada Roma/Fiumicino poi normale itinerario di rientrata».

