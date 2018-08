Roma, lascia mobili fuori di casa con biglietto che avverte: "In attesa ritiro Ama previsto il 7 agosto"

L'idea di passare per uno dei tanti incivili che abbandonano materassi, divani e mobilio in strada o nei pressi dei cassonetti proprio non gli andava giù evidentemente.Il senso civico ha prevalso, forse anche la paura che il furgone dell'Ama per la raccolta dei rifiuti ingombranti non fosse così puntuale, così un educato cittadino della Montagnola ha lasciato sì giù in strada sul marciapiede i mobili che non servono più, ma si è premurato anche di lasciare un biglietto con sopra scritto: “In attesa ritiro Ama previsto il 7 agosto”. Perché mica siamo tutti uguali.