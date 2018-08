Roma, entra in un garage per rubare e si nasconde nell'auto: arrestato il ladro maldestro

Ladro maldestro, vuol rubare e si nasconde in un'auto alla vista dei carabinieri. L'uomo, un 51enne romeno, ha danneggiato la porta di un box auto sperando di riuscire a rubare quanto custodito ma, sentendo i militari avvicinarsi, ha cercato invano di nascondersi al suo interno. In manette, arrestato dal Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di furto aggravato, il senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.



Ieri notte, il ladro maldestro ha forzato la porta d’ingresso di un box privato in via dei Lincei ma i rumori sospetti hanno allertato alcuni abitanti del palazzo che hanno allertato il 112. I carabinieri hanno notato la porta forzata e, una volta all’interno del garage, hanno sorpreso l’uomo accovacciato tra gli utensili da lavoro e materiale edile custodito nel locale. E’ stato bloccato e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

