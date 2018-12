Si intrufola in un appartamento, lo trova disabitato e vuoto perchè in ristrutturazione e quando esce trova fuori dalla porta due poliziotti che gli stringono le manette ai polsi. È finito male ieri ai Parioli un tentativo di furto da parte di un giovane inglese di 24 anni. Ieri sera, armato di piede di porco e arnesi da scasso, il ragazzo ha forzato una finestra entrando in un appartamento in via Bertoloni ma una una volta dentro ha trovato l'immobile completamente vuoto ed è andato via. Fuori dall'uscio ha però trovato due agenti del commissariato Villa Glori, chiamati dopo che era scattato un allarme, che lo hanno disarmato del piede di porco e del martello con cui voleva guadagnarsi la fuga e lo hanno arrestato. © RIPRODUZIONE RISERVATA