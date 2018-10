Roma, ladri di biciclette al Flaminio: cinque denunce dopo il blitz anti-degrado

Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale, coadiuvati dai militari del Nucleo Radiomobile di Roma, da personale del Nas di Roma e della Polizia Locale Roma Capitale.



La zona setacciata è compresa tra piazzale Flaminio, piazza Mancini e il parco di Villa Borghese.



Oltre al romano ladro di biciclette, il bilancio dell'attività è di una persona arrestata (un cittadino moldavo di 31 anni che a seguito di un controllo nei pressi della fermata metro Flaminio è risultato gravato da un ordine di carcerazione) e di altre 5 denunciate a piede libero. Tra le denunce, un cittadino dell'Ecuador di 21 anni, con precedenti, è stato preso mentre tentava di rubare il portafogli di un passante in piazzale Flaminio; un altro cittadino dell'Ecuador di 21 anni, fermato per un controllo alla circolazione stradale in piazza Mancini, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dell'etilometro; un cittadino egiziano di 21 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato trovato dai Carabinieri in piazzale Flaminio nonostante fosse gravato da un provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Roma; un cittadino peruviano di 31 anni, infine, è stato denunciato poiché tentando di sottrarsi al controllo, si è scagliato violentemente contro i Carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un romano di 31 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre tentava di rubare una bicicletta ancorata ad un palo della pubblica illuminazione. E' solo uno dei casi al centro di un'operazione anti-degrado in centro dei