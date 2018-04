Roma, preso ladro di chewing gum: aveva 77 pacchetti nello zaino

Aurelio, ruba 77 confezioni di ogmme da masticare al supermecato: arrestato. È entrato all'interno di un supermercato di piazza Giureconsulti e, dopo essersi impossessato di ben 77 pacchetti di chewing gum per un valore di circa 260 euro le ha nascoste in uno zainetto e ha cercato di allontanarsi senza pagare. L'uomo, un romeno identificato per L.V. di 26 anni con vari precedenti di polizia, è stato bloccato dagli agenti del commissariato Aurelio e poi arrestato per furto.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:04



