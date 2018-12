Roma, agenti in borghese bloccano banda di ladri di auto

Una banda di ladri di autoveicoli è stata smantellata dalla polizia stradale di Albano laziale. Un romeno e un italiano sono stati arrestati per furto aggravato: all'interno delle loro abitazioni sono stati ritrovati centraline elettroniche, chiavi alterate e numerose parti di auto e moto smontate.



La banda è stata individuata dagli agenti in borghese mentre transitavano su via della Bufalotta: i due a bordo di un’autovettura procedevano lentamente osservando le auto in sosta. Insospettiti dall’atteggiamento, i poliziotti hanno effettuato un breve appostamento e poco dopo hanno sorpreso la stessa autovettura con un solo uomo a bordo. L’altr era sceso a piedi e lo seguiva alla guida di una monovolume probabile provento di furto.



Seguite le due autovetture fino a via Renato Fucini, gli agenti hanno deciso di fermarle e, mentre il conducente della monovolume, un 30enne romeno, non si opponeva al controllo, il conducente dell’utilitaria, un 40enne italiano tentava una breve fuga ma, trovandosi la strada sbarrata dalla macchina dei poliziotti, effettuava una brusca retromarcia, perdendo il controllo del mezzo e urtando violentemente tre auto in sosta su via Franco Sacchetti.



Dagli accertamenti effettuati si ha avuto la conferma che la monovolume era stata rubata. Gli agenti hanno ritrovato anche altri 4 autoveicoli di sospetta provenienza furtiva.

